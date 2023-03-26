Ковачич о ничьей с Уэльсом: «Не хотели такого старта, но впереди много матчей»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал ничью с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024. Валлийцы сравняли счет на 90+3-й минуте.

«Мы хорошо начали, забили и имели шансы забить еще. Но когда не забиваешь, не реализуешь свои моменты... Мы пропустили этот гол на последних минутах. Мы не хотели такого старта, но впереди много матчей, и я думаю, мы это компенсируем», — приводит слова Ковачича сайт УЕФА.

В следующем матче Уэльс 28 марта встретится с Латвией, а Хорватия в этот же день сыграет с Турцией.