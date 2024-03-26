Полиция Германии призвала запретить дроны во время Евро-2024

Профсоюз федеральной полиции Германии призвал к запрету на использование беспилотников на территории страны во время чемпионата Европы по футболу.

«Беспилотники становятся одной из самых больших проблем! Требуется всеобъемлющий общенациональный запрет на полеты дронов по всей Германии до, во время и вскоре после чемпионата Европы», — цитирует Bild слова главы профсоюза полиции Андреаса Роскопфа.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.