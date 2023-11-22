Пейдж: «Матчи с Хорватией и Турцией можно считать эталонными»

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничью с Турцией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Я очень горжусь игроками. Ребята показали очень высокий уровень игры против команды, которая заняла первое место в группе. Матч с Хорватией и сегодняшний можно считать эталонными на сегодняшний день. Мы будем вспоминать эти матчи и стремиться к этому уровню. Дело не только в результатах, но и в самой игре. Я вижу много положительных моментов, и мы не хотим расстраиваться по этому поводу», — цитирует пресс-служба УЕФА Пейджа.

Сборная Турции заняла первое место в группе D, набрав 17 очков. Уэльс стал третьим и сыграет в стыках.