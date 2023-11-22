Кадыоглу: «В Германии много турок, поэтому на Евро-2024 мы будем чувствовать себя как дома»

Защитник сборной Турции Ферди Кадыоглу прокомментировал ничью с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«У нас очень хорошая команда, мы обыграли сразу нескольких сильных соперников. Мы верим в себя, а в Германии много турок, поэтому мы будем чувствовать себя как дома. Надеюсь, вместе мы сможем провести хороший турнир», — цитриует пресс-служба УЕФА Кадыоглу.

Сборная Турции заняла первое место в группе D, набрав 17 очков. Уэльс стал третьим и сыграет в стыках.