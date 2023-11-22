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Кадыоглу: «В Германии много турок, поэтому на Евро-2024 мы будем чувствовать себя как дома»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Турции Ферди Кадыоглу прокомментировал ничью с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«У нас очень хорошая команда, мы обыграли сразу нескольких сильных соперников. Мы верим в себя, а в Германии много турок, поэтому мы будем чувствовать себя как дома. Надеюсь, вместе мы сможем провести хороший турнир», — цитриует пресс-служба УЕФА Кадыоглу.

Сборная Турции заняла первое место в группе D, набрав 17 очков. Уэльс стал третьим и сыграет в стыках.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036504--wales-vs-turkiye/
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