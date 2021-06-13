Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об инциденте, произошедшем в матче Дания — Финляндия. В этой встрече полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание.

«Произошедшее с Эриксеном — это трагедия. Тяжело об этом говорить. Есть спорт, футбол и жизнь. А есть человек, который чуть не умер. Это очень страшно. Слава богу, что Эриксен пришел в себя. Нам остается только поддерживать его. Для датчан будет тяжело играть дальше. Они будут идти вперед, хотя и переживают», — рассказал Павлюченко.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.