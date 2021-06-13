Защитник сборной Англии Чилуэлл выделил Модрича перед игрой с Хорватией на Евро-2020
Защитник сборной Англии Бен Чилуэлл высказался о капитане сборной Хорватии Луке Модриче перед матчем против хорватов на Евро-2020.
«Я слежу за Лукой последние 10 лет или около того. Сначала смотрел на него по телевизору и понимал, насколько же он хорош. Потом довелось выйти против него на поле, понять, насколько с ним сложно играть, насколько он умен. Это великолепный игрок. Играть против него трудно, но в то же время ты наслаждаешься этим, потому что это отличное испытание», — приводит официальный сайт УЕФА слова Чилуэлла.
Матч Англия — Хорватия состоится сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024451--england-vs-croatia/
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