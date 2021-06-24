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Нуну Гомеш сравнил матч Португалия — Франция с американскими горками

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Посол Евро-2020 Нуну Гомеш сравнил ничью между сборными Франции и Португалии (2:2) с американскими горками.

«В концовке встречи обе команды уже больше думали об 1/8 финала. А в предшествовавшие этому 90 минут были настоящие американские горки. На мой взгляд, итоговый результат справедлив — моменты были у обеих команд. Сборная Португалии сперва побывала на первом месте в группе, а затем спустилась на второе и в итоге на третье. Не зря ее окрестили группой смерти!» — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеша.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

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