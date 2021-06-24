Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Соперником сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 станет сборная Швеции.

Матч состоится во вторник, 29 июня. Игра пройдет в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало в 22.00 по московскому времени.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах. В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Швеция заняла первое место в группе Е, набрав семь очков. В заключительном туре шведы победили сборную Польши (3:2). Ранее они сыграли вничью с испанцами (0:0) и победили словаков (1:0).