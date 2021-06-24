Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

00:19
Футболисты сборной Украины. Фото AFP
Футболисты сборной Украины. Фото AFP
Теги:

Соперником сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 станет сборная Швеции.

Матч состоится во вторник, 29 июня. Игра пройдет в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало в 22.00 по московскому времени.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах. В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Швеция заняла первое место в группе Е, набрав семь очков. В заключительном туре шведы победили сборную Польши (3:2). Ранее они сыграли вничью с испанцами (0:0) и победили словаков (1:0).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 58312
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Франция
24.9%
Англия
4.3%
Бельгия
14.0%
Испания
2.4%
Германия
15.7%
Италия
20.9%
Португалия
3.3%
Нидерланды
2.4%
Россия (а почему бы нет?)
10.5%
Другой вариант (напишу в комментариях)
1.8%
Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью
Украина повысила шансы на попадание в плей-офф Евро после матчей группы России
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи