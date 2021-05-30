Мюллер – о возвращении в сборную Германии: «Есть желание пробудить немецкий футбол после сна»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал свое возвращение в сборную Германии, за которую не играл с ноября 2018 года.

«Для меня невызов в сборную был ударом, но ситуацию, сложившуюся тогда, не сравнить с той, что была в последние полтора года. Со спортивной точки зрения я понял решение Лева. Понял, что он имел в виду.

Сейчас это все в прошлом. Все сильно изменилось. В «Баварии» Флик возложил на меня большую ответственность, и это доверие нужно подкрепить хорошей игрой.

Возможность представлять Германию на турнирах – всегда особая честь. Я вижу уровень команды, у меня есть желание пробудить немецкий футбол после сна. Счастлив, что предоставили шанс для этого», - приводит слова Мюллера официальный сайт немецкого футбольного союза.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.