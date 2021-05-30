Мюллер – о возвращении в сборную Германии: «Есть желание пробудить немецкий футбол после сна»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал свое возвращение в сборную Германии, за которую не играл с ноября 2018 года.
«Для меня невызов в сборную был ударом, но ситуацию, сложившуюся тогда, не сравнить с той, что была в последние полтора года. Со спортивной точки зрения я понял решение Лева. Понял, что он имел в виду.
Сейчас это все в прошлом. Все сильно изменилось. В «Баварии» Флик возложил на меня большую ответственность, и это доверие нужно подкрепить хорошей игрой.
Возможность представлять Германию на турнирах – всегда особая честь. Я вижу уровень команды, у меня есть желание пробудить немецкий футбол после сна. Счастлив, что предоставили шанс для этого», - приводит слова Мюллера официальный сайт немецкого футбольного союза.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.
Дополнительная информация:
https://www.dfb.de/en/news/detail/mueller-hit-the-turbo-boosters-228064/?cHash=b6550da7e0b16438b6d110279d9eb8e7&no_cache=1
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