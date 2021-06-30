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Мать Рабьо устроила конфликт с родственниками Погба и Мбаппе на трибуне во время матча Франция — Швейцария

13:31
Вероника Рабьо. Фото Twitter
Вероника Рабьо. Фото Twitter
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Мать полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо, Вероника Рабьо вступила в конфликт с родственниками Поля Погба и Килиана Мбаппе на стадионе во время матча 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария (3:3; 4:5 — по пенальти), сообщает RMC.

Мать Рабьо возмутилась игрой Поля Погба, который потерял мяч перед третьим голом швейцарцев, который перевел игру в дополнительное время. Также, она попросила отца Килиана Мбаппе подействовать на сына, поскольку тот стал слишком заносчив. После завершения матча Рабьо скандалила с родственниками Погба и Мбаппе на протяжении 20 минут. Отмечается, что Вероника Рабьо могла отреагировать таким образом, поскольку родственники Поля Погба регулярно обращали внимание на ошибки Адриена Рабьо настолько агрессивно, что охрана стадиона вмешивалась, чтобы их успокоить.

Франция вылетела с Евро-2020, уступив Швейцарии в серии пенальти. Решающий 11-метровый не смог забить форвард французов Килиан Мбаппе. Швейцария вышла в 1/4 финала турнира, где встретится с Испанией.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/euro/france-suisse-ca-a-chauffe-entre-la-mere-de-rabiot-et-les-familles-de-pogba-et-mbappe_AV-202106290425.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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