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10 сентября, 23:47

Хет-трик Митровича принес сборной Сербии победу над Литвой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Литва — Сербия.
Фото Reuters

Сборная Сербии на выезде обыграла Литву в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Победу гостям принес хет-трик Александра Митровича. Форвард отличился на 21-й, 32-й и 43-й минутах. Единственный гол Литвы на 45-й минуте забил Гитис Паулаускас.

Весь матч за Сербию отыграл защитник «Спартака» Срджан Бабич. Защитник «Зенита» Страхиня Эракович остался в запасе.

Сборная Сербии с 10 очками вышла на второе место в группе G после 5 матчей. Литва с 2 очками замыкает группу.

В следующем матче сборная Сербии в гостях сыграет с Венгрией. Литва на выезде встретится с Болгарией. Обе игры пройдут 14 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
10 сент, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
1:3
Сербия

Гол форварда «Рубина» Мирлинда Даку помог сборной Албании дома обыграть Польшу — 2:0. Еще один мяч забил Ясир Асани.

Албанцы с 10 очками поднялись на первое место в группе E после 5 матчей. Польша, набравшая 6 очков, идет четвертой.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
10 сент, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
2:0
Польша

Сборная Словении в гостях разгромила Сан-Марино в матче группы H — 4:0. Победу гостям принесли голы Жана Випотника, Яна Млакара, Санди Ловрича и Жана Карничника.

Словенцы с 13 очками возглавили группу, обойдя Данию по дополнительным показателям. Сан-Марино без очков замыкает группу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 21:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
0:4
Словения
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Сборная Албании по футболу
Сборная Литвы по футболу
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Сборная Сан-Марино по футболу
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