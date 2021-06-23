Левандовски стал самым результативным игроком в истории Польши на Евро
20:29
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции встречается с национальной командой Польши. На 61-й минуте встречи нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сократил отставание польской команды в счете — 1:2.
Для Левандовски это четвертый мяч на чемпионатах Европы. Он установил новый рекорд страны, обойдя Якуба Блащиковского, на счету которого было 3 мяча на чемпионатах Европы.
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