Словакия — Испания: Ферран Торрес забил пяткой
20:29
Сборная Испании забила еще один мяч в ворота Словакии на Евро-2020.
Ударом пяткой ворота соперников на 67-й минуте поразил Ферран Торрес. Счет матча — 4:0 в пользу испанцев.
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