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Сегодня, 00:38

Кроос установил рекорд по точности передач в матчах чемпионата Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тони Кроос.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче групповой стадии Евро-2024 против Шотландии (5:1) сделал 102 передачи, из которых точными оказались 101.

Как сообщает Opta, процент точности передач 34-летнего немца в матче с шотландцами — 99 процентов. Это является рекордом турнира по точности передач для игрока со 100 и более передачами.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
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