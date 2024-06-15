Кроос установил рекорд по точности передач в матчах чемпионата Европы

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче групповой стадии Евро-2024 против Шотландии (5:1) сделал 102 передачи, из которых точными оказались 101.

Как сообщает Opta, процент точности передач 34-летнего немца в матче с шотландцами — 99 процентов. Это является рекордом турнира по точности передач для игрока со 100 и более передачами.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.