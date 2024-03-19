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19 марта, 23:55

Кроос рассказал, завершит ли он карьеру в сборной Германии после Евро-2024

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы-2024.

«Я об этом не думал. Многие вещи, которые произойдут после чемпионата Европы, не ясны. У меня пока что нет даже клубного контракта на следующий сезон. Сначала мне нужно решить проблему», — приводит слова Крооса Bayern & Germany.

Контракт хавбека с «Реалом» заканчивается в конце июня 2024 года.

34-летний футболист заканчивал международную карьеру после чемпионата Европы-2020, однако в феврале этого года принял решение возобновить ее. Всего на его счету 106 матчей за сборную Германии и 17 забитых голов. Кроос получил вызов впервые с 2021 года. Вместе с национальной командой он становился чемпионом мира в 2014 году.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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