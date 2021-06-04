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Караваев: «После ЧМ-2018 болельщики стали ближе к сборной, ждут от нас высокого результата и побед»

12:25
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал о поддержке национальной команды со стороны болельщиков.

«После чемпионата мира болельщики стали ближе к команде, ждут от нас высокого результата, побед. Сейчас, перед чемпионатом Европы, это тоже ощущается. Все переживают и верят, что мы можем выжать максимум. Но, конечно, по сравнению с чемпионатом мира все намного спокойнее из-за пандемии. Тогда в России был большой праздник: много иностранных туристов, все гуляли — люди могли приезжать толпами. Сейчас такое представить трудно», — приводит слова Караваева France Football.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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