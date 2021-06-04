Милнер поддержал Трента после травмы, из-за которой защитник пропустит Евро-2020

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер опубликовал сторис в Instagram с поддержкой защитника Трента Александра-Арнолда.

«Держи голову выше, приятель. Ты вернешься еще сильнее, у тебя впереди еще будет много турниров», — написал Милнер.

Александр-Арнолд получил повреждение в концовке товарищеского матча сборной Англии против Австрии (1:0) и покинул поле при помощи врачей. У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение бедра, из-за которого он пропустит чемпионат Европы-2020.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.