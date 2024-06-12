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Судейство

Сегодня, 20:30

Капитаны команд будут единственными игроками на Евро-2024, которым разрешено разговаривать с судьями

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти на брифинге перед стартом Евро-2024 озвучил одну из особенностей в судействе на турнире.

Разговаривать с судьями официально будет разрешено только капитанам сборных, но в случае, если это не вратари. В этой ситуации перед игрой представители команды должны назвать рефери фамилию игрока, который имеет право разговаривать с арбитром (Розетти, правда, отметил, что сборных с капитанами-голкиперами на турнире лишь две — Италия с Джанлуиджи Доннаруммой и Словения с Яном Облаком).

Другим игрокам за несанкционированное обращение к арбитрам, тем более в агрессивной форме, будет показываться желтая карточка.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Футбол
Роберто Розетти
Чемпионат Европы по футболу
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