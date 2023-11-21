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Сегодня, 13:48

Камоцци заявил, что в Италии все очень довольны работой Спаллетти у руля сборной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и итальянский агент Франко Камоцци высказался о выходе сборной Италии в финальную часть чемпионата Европы-2024.

«В Италии все очень довольны работой главного тренера сборной Лучано Спаллетти. Самое главное, что команда сумела обеспечить выход на чемпионат Европы, не важно с какого места. Повторить успех прошлого турнира будет трудно, но нет ничего невозможного», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-v-italii-vse-ochen-dovolny-rabotoi-spalletti-u-rulya-sbornoi-307761/
Футбол
Сборная Италии по футболу
Франко Камоцци
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