Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты за два матча

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара перенес свое свадебное путешествие из-за неожиданного вызова в сборную Франции,.

23-летний игрок «Астон Виллы» получил вызов в сборную из-за травмы Адриена Рабьо. Из-за этого Камара отложил свой медовый месяц с женой Корали Порровеккио, который был запланирован на июнь.

В итоге Камара не сыграл ни одной минуты в матчах сборной Франции против Гибралтара (3:0) и Греции (1:0).