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Сегодня, 17:42

Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты за два матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бубакар Камара и Корали Порровеккио.
Фото Соцсети

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара перенес свое свадебное путешествие из-за неожиданного вызова в сборную Франции,.

23-летний игрок «Астон Виллы» получил вызов в сборную из-за травмы Адриена Рабьо. Из-за этого Камара отложил свой медовый месяц с женой Корали Порровеккио, который был запланирован на июнь.

В итоге Камара не сыграл ни одной минуты в матчах сборной Франции против Гибралтара (3:0) и Греции (1:0).

Футбол
Сборная Франции по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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