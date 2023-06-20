Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:08

Тикнизян считает, что сборная Уэльса недооценила Армению

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян поделился впечатлениями от матча отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года против сборной Уэльса.

«В команде никого не удивило, что мы одержали две победы подряд. Мы поставили перед собой самые высокие цели, задачи и стремимся к ним. Делаем все возможное для этого. Мы провели неплохой тренировочный лагерь из восьми дней. У нас было много теоретических занятий, двухразовые тренировки, наш тренерский штаб очень хорошо подготовил команду к Уэльсу. Мы их разобрали, знали, что будем делать. Смогли сыграть в тот футбол, который от нас требовал тренер. С отрицательной стороны они меня удивили тем, что, мне кажется, недооценили нас или играли без высокого уровня самоотдачи. Но это не отменяет того, что была тяжелая игра в плане функциональной готовности и работы на поле. Повторюсь, подбор игроков у них очень высокого уровня, футболисты на мяче играют прекрасно. Мы же воспользовались своими моментами максимально качественно, выжимали из них свои мячи. Тем самым опрокинули Уэльс на лопатки и добились такого результата», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Тикнизян забил на 35-й минуте матча с национальной командой Латвии (2:1). Этот гол стал для него первым в составе национальной команды. Сборная Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Латвия занимает пятое место в группе.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-uels-udivil-tem-chto-oni-nedoocenili-nas-ili-igrali-bez-vysokogo-urovnya-samootdachi-260183/
Наяир Тикнизян
Футбол
Сборная Армении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты за два матча

Минасян заявил, что состав сборной Армении не уступает Уэльсу
Новости
RSS RSS
Все новости