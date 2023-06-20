Тикнизян считает, что сборная Уэльса недооценила Армению

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян поделился впечатлениями от матча отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года против сборной Уэльса.

«В команде никого не удивило, что мы одержали две победы подряд. Мы поставили перед собой самые высокие цели, задачи и стремимся к ним. Делаем все возможное для этого. Мы провели неплохой тренировочный лагерь из восьми дней. У нас было много теоретических занятий, двухразовые тренировки, наш тренерский штаб очень хорошо подготовил команду к Уэльсу. Мы их разобрали, знали, что будем делать. Смогли сыграть в тот футбол, который от нас требовал тренер. С отрицательной стороны они меня удивили тем, что, мне кажется, недооценили нас или играли без высокого уровня самоотдачи. Но это не отменяет того, что была тяжелая игра в плане функциональной готовности и работы на поле. Повторюсь, подбор игроков у них очень высокого уровня, футболисты на мяче играют прекрасно. Мы же воспользовались своими моментами максимально качественно, выжимали из них свои мячи. Тем самым опрокинули Уэльс на лопатки и добились такого результата», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Тикнизян забил на 35-й минуте матча с национальной командой Латвии (2:1). Этот гол стал для него первым в составе национальной команды. Сборная Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Латвия занимает пятое место в группе.