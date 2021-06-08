Виталий Кличко сфотографировался в новой форме сборной Украины

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографию в новой форме сборной Украины. Накануне украинцы победили сборную Кипра (4:0) в товарищеском матче.

Друзья! Когда форма прибавляет духа и воли к победе! Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Поздравляю и благодарю наших футболистов! Украина победит! В широком смысле! Слава Украине!», — написал Кличко на своей странице в Facebook.

8 июня стало известно, что РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма на Евро-2020.

На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

Андрей Шевченко: «Реакция в России на форму сборной Украины меня вообще не интересует»