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Виталий Кличко сфотографировался в новой форме сборной Украины

19:10
Виталий Кличко. Фото Facebook. Виталий Кличко. Фото Facebook.
Виталий Кличко. Фото Facebook.
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Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографию в новой форме сборной Украины. Накануне украинцы победили сборную Кипра (4:0) в товарищеском матче.

 

Друзья! Когда форма прибавляет духа и воли к победе! Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Поздравляю и благодарю наших футболистов! Украина победит! В широком смысле! Слава Украине!», — написал Кличко на своей странице в Facebook.

8 июня стало известно, что РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма на Евро-2020.

На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

Андрей Шевченко: «Реакция в России на форму сборной Украины меня вообще не интересует»

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2963187620566438

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