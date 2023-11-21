Игроки «Реала» поддержали травмированного Гави

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль и нападающий мадридцев Хоселу высказались в соцсетях в поддержку полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави, получившего травму в матче отборочного этапа Евро-2024 против Грузии (3:1).

Испанец повредил крестообразную связку колена и боковой мениск и из-за травмы может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.

«Соперники и коллеги, но прежде всего люди. Ты вернешься более сильным, друг. Удачи, Гави», — заявил Карвахаль в своем аккаунте.

«Друг, эта победа была хуже поражения. Ты фантастический парень, который преодолеет это с храбростью и отвагой. Не унывай. Мы все тебя поддерживаем», — написал Хоселу в соцсети.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Педри поддержал одноклубника Гави.

В этом сезоне 19-летний Гави провел 15 матчей в составе «Барсы», забил 2 гола и сделал 1 ассист.