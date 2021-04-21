Хусаинов оценил попадание Карасева в список судей на Евро-2020

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал новость о том, что российский арбитр Сергей Карасев попал в список арбитров, которые будут работать на матчах Евро-2020.

Это положительно, конечно, прекрасно, своими матчами Карасев показал, что достоин. Чего ему ожидать? По крайней мере одна игра будет, а дальше все зависит от обстоятельств. Всегда плюс, когда на финальные части таких турниров приглашается наш арбитр, можно говорить о том, что уровень судейства соответствует. Может ли обслужить финал Еврокубка в скором времени? Все зависит от того, кто попадет в финал. Там много факторов, желательно, чтобы арбитр не встречался в прошлых играх", — приводит ТАСС слова Хусаинова.

На Евро-2020 Карасев будет работать с двумя российскими помощниками, Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.