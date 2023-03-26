Хоселу стал первым игроком сборной Испании с 1998 года, забившим два гола в дебютном матче

Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2024 обыграла Норвегию (3:0).

В составе испанцев дубль оформил форвард Хоселу. Таким образом, 32-летний испанец стал первым игроком с 1998 года после Фернандо Морьентеса, забившим два гола в дебютном матче за национальную команду.

В текущем сезоне Хоселу провел 23 матча в чемпионате Испании, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.