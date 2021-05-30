Макаров рассказал о возможности перехода в «Зенит»
Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал об адаптации в национальной команде и о возможности перейти в «Зенит».
— Ты уже освоился в сборной?
— Да. Сейчас все отлично. За счёт тренировок все хорошо. Уже втянулся в работу и влился в команду.
— Партнеры поздравили с лучшим голом сезона? Троллили?
— Никто не троллил все поздравили. Спасибо болельщикам, что выбрали мой гол.
— После такого хорошего сезона вы готовы перейти, например, в «Зенит»?
— Мне сложно говорить об этом. Если какое-то предложение будет, то сядем с клубом и будем решать. Если решим, что мне нужно уйти — уйду. Если нет — останусь.
— Вы готовы к конкуренции в том же «Зените»?
— Да. Почему нет.
Напомним, сборная России тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)
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