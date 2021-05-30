Макаров рассказал о возможности перехода в «Зенит»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал об адаптации в национальной команде и о возможности перейти в «Зенит».

— Ты уже освоился в сборной?

— Да. Сейчас все отлично. За счёт тренировок все хорошо. Уже втянулся в работу и влился в команду.

— Партнеры поздравили с лучшим голом сезона? Троллили?

— Никто не троллил все поздравили. Спасибо болельщикам, что выбрали мой гол.

— После такого хорошего сезона вы готовы перейти, например, в «Зенит»?

— Мне сложно говорить об этом. Если какое-то предложение будет, то сядем с клубом и будем решать. Если решим, что мне нужно уйти — уйду. Если нет — останусь.

— Вы готовы к конкуренции в том же «Зените»?

— Да. Почему нет.

Напомним, сборная России тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)