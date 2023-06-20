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Сегодня, 11:30

Роналду поделился ожиданиями от матча сборной Португалии против Исландии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о матче против сборной Исландии в 4-м туре отборочного турнира Евро-2024.

«Я ожидаю тяжелой игры, [Исландия] - это хорошая и сильная команда. Они играют дома, и это всегда сложнее, но я верю в нас. Мы знаем, что должны сделать, я надеюсь, что все пройдет так, как мы хотим. Мы должны показать себя лучшей командой», — приводит слова Роналду O Jogo.

Матч между Исландией и Португалией пройдет во вторник, 20 июня. Португальцы занимают первое место в группе J с 9 очками.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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