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Сегодня, 02:40

Камоцци: «Очень жаль, что сборная России пропустит чемпионат Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци выразил сожаление, что сборная России не сыграет на Евро-2024.

«Очень жаль, что сборная России пропустит чемпионат Европы в Германии. Сейчас у Карпина хорошая команда, есть сильные игроки. Не хорошо, когда политика вмешивается в спорт», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-zhal-chto-sbornaya-rossii-ne-sy-graet-na-evro-2024-u-karpina-horoshaya-komanda/
Футбол
Сборная России по футболу
Франко Камоцци
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