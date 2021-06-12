Флоренци пропустит матч сборной Италии против Швейцарии из-за травмы
Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци пропустит матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы против Швейцарии из-за травмы, сообщает Sky Italia.
30-летний итальянец заработал повреждение голеностопа в игре первого тура против Турции (3:0), из-за чего пропустит как минимум одну встречу.
ULTIM'ORA EURO2020— skysport (@SkySport) June 12, 2021
ITALIA, CONTRATTURA AL POLPACCIO PER FLORENZI
L'ESTERNO SALTER? IL MATCH CON LA SVIZZERA#SkyEuro2020 #SkySport #Euro2020 #Florenzi
Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня, начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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