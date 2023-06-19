Сборная Армении обыграла Латвию, Тикнизян забил гол

Сборная Армении обыграла Латвию в 4-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 2:1.

За Армению забил защитник Наир Тикнизян на 35-й минуте матча. Этот гол стал для него первым в составе национальной команды.

На 67-й минуте был забит второй мяч в этой встрече. Его автором стал защитник Степан Мкртчян, который забил автогол.

Автором победного мяча стал Тигран Барсегян, который релизовал пенальти на 89-й минуте матча.

Сборная Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Латвия занимает пятое место в группе.