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Манчини: «Посмотрим, сможем ли включить Верратти в состав запасных на матч со Швейцарией»

07:35
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о состоянии полузащитника Марко Верратти перед матчем Евро-2020 против Швейцарии.

«Ему лучше день ото дня. Посмотрим, сможем ли включить его в состав запасных на матч со Швейцарией, но мы очень оптимистично смотрим на его состояние», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Первый матч Евро-2020 против Турции (3:0) Верратти пропустил из-за травмы колена, которую получил в «ПСЖ».

Матч Италия — Швейцария пройдет 16 июня и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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