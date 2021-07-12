Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Англии считают, что Пикфорд должен был бить шестой пенальти

14:38
Джордан Пикофрд. Фото AFP
Джордан Пикофрд. Фото AFP
Теги:

Голкипер сборной Англии Джордан Пикофрд мог пробить пенальти в послематчевой серии в финале чемпионата Европы против Италии. Он должен был исполнить шестой удар, если бы это потребовалось, утверждает Mirror.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал короткие напутствия Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака. Потом он подозвал Пикфорда и о чем-то с ним говорил.

Затем в трансляции можно было расслышать имя «Келвин Филлипс», который должен был произвести седьмой удар. Наконец, Саутгейт указал на кого-то из футболистов рукой и произнес: «Восьмой».

Напомним, что сборная Англии уступила Италии в серии пенальти со счетом 2:3. Англичане не забили три удара подряд: Рэшфорд попал в штангу, а Санчо и Сака не смогли переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел
Врач рассказала, как перестать сильно потеть
Петра Мамонова не смогли вывести из комы
? Мужчины с каким именем предают чаще всего — видео
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года