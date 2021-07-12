В Англии считают, что Пикфорд должен был бить шестой пенальти
Голкипер сборной Англии Джордан Пикофрд мог пробить пенальти в послематчевой серии в финале чемпионата Европы против Италии. Он должен был исполнить шестой удар, если бы это потребовалось, утверждает Mirror.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал короткие напутствия Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака. Потом он подозвал Пикфорда и о чем-то с ним говорил.
Затем в трансляции можно было расслышать имя «Келвин Филлипс», который должен был произвести седьмой удар. Наконец, Саутгейт указал на кого-то из футболистов рукой и произнес: «Восьмой».
Напомним, что сборная Англии уступила Италии в серии пенальти со счетом 2:3. Англичане не забили три удара подряд: Рэшфорд попал в штангу, а Санчо и Сака не смогли переиграть Джанлуиджи Доннарумму.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю