В Англии считают, что Пикфорд должен был бить шестой пенальти

Голкипер сборной Англии Джордан Пикофрд мог пробить пенальти в послематчевой серии в финале чемпионата Европы против Италии. Он должен был исполнить шестой удар, если бы это потребовалось, утверждает Mirror.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал короткие напутствия Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака. Потом он подозвал Пикфорда и о чем-то с ним говорил.

Leaked footage suggests Jordan Pickford was next penalty taker in England shootouthttps://t.co/4ALiWiGixR pic.twitter.com/zpz3naqgcF — Mirror Football (@MirrorFootball) July 12, 2021

Затем в трансляции можно было расслышать имя «Келвин Филлипс», который должен был произвести седьмой удар. Наконец, Саутгейт указал на кого-то из футболистов рукой и произнес: «Восьмой».

Напомним, что сборная Англии уступила Италии в серии пенальти со счетом 2:3. Англичане не забили три удара подряд: Рэшфорд попал в штангу, а Санчо и Сака не смогли переиграть Джанлуиджи Доннарумму.