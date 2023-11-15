Семин считает, что у Казахстана большие шансы отобраться на Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» порассуждал о шансах сборной Казахстана выйти на Евро-2024.

«Нужно отметить то, что казахстанцы хорошо играют на протяжении всего отборочного турнира, и команда значительно прибавила. Магомед Адиев — молодец. Он значительно преобразил Казахстан, команда стала конкурентоспособной. У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024. Это команда, которая уже себя хорошо проявила. Есть все шансы, чтобы попасть в финальную стадию», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сборная Казахстана в рамках отбора Евро-2024 сыграет против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября).

Казахстан занимает третье место в группе H после 8 туров с 15 очками. Команда отстает на четыре очка от лидирующей Словении и идущей на второй строчке Дании.