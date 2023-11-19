Отбор Евро 2024, что решается сегодня: Сербия или Черногория — единственный расклад игрового дня

В отборочном турнире чемпионата Европы в воскресенье, 19 ноября, пройдут заключительные матчи в четырех группах.

На данный момент определены 16 из 24 участников финального турнира Евро-2024 (9 были известны еще в октябре). Сегодня в список добавится еще одна команда.

Группа A

Испания и Шотландия вышли на Евро-2024, Грузия сыграет в плей-офф Лиги наций.

Группа F

Бельгия и Австрия вышли на Евро-2024.

Группа G

Венгрия вышла на Евро-2024.

Сербия отберется в финальный турнир, если не проиграет Болгарии или Черногория не победит Венгрию. А Черногория отберется в финальный турнир, если победит Венгрию и Сербия проиграет Болгарии. При равенстве очков у сербов преимущество по личным встречам (3:1 на своем поле и 2:0 в гостях).

Группа J

Португалия и Словакия вышли на Евро-2024.

Люксембург и Босния сыграют в плей-офф Лиги наций.