Бышовец: «Для Грузии выход на Евро — это большой успех, но им там будет тяжело»

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал выход сборной Грузии на чемпионат Европы-2024.

«Для Грузии — это большой успех. Они впервые вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Грузии будет сложно, возникнут проблемы, но все еще зависит от состояния соперников в группе. Для футболистов, тренеров выход на Евро — это большой опыт», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В стыковом матче с Грецией сборная Грузии (0:0, пенальти — 2:4) одержала победу в серии пенальти и прошла в финальную стадию Евро. Грузия попала в группу F, где сыграет с Чехией, Португалией и Турцией.