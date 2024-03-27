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Сегодня, 13:03

Бышовец: «Для Грузии выход на Евро — это большой успех, но им там будет тяжело»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал выход сборной Грузии на чемпионат Европы-2024.

«Для Грузии — это большой успех. Они впервые вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Грузии будет сложно, возникнут проблемы, но все еще зависит от состояния соперников в группе. Для футболистов, тренеров выход на Евро — это большой опыт», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В стыковом матче с Грецией сборная Грузии (0:0, пенальти — 2:4) одержала победу в серии пенальти и прошла в финальную стадию Евро. Грузия попала в группу F, где сыграет с Чехией, Португалией и Турцией.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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