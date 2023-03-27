Главный тренер сборной Грузии: «Часть меня разочарована, что Холанн против нас не выйдет. Всегда прекрасно играть против лучших»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции перед матчем отбора Евро-2024 с Норвегией прокомментировал отсутствие форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна. Норвежский нападающий вернулся в расположение клуба в начале сбора из-за травмы.

«Как человек, который любит футбол, я был бы рад видеть Холанна на поле, пусть даже и против нас, — сказал Саньоль. — Часть меня разочарована, что он против нас не сыграет. Всегда прекрасно играть против лучших. Наверняка без него Норвегия будет играть чуть по-другому».

Матч Грузия — Норвегия пройдет 28 марта в Батуми.