Доннарумма сделал татуировку в честь победы Италии на Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020.

Голкипер набил на левой руке изображение Кубка Анри Делоне, который вручают за победу на европейском первенстве, а также дату финала турнира.

В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1; 3:2 — по пенальти).

14 июля Доннарумма подписал пятилетний контракт с «ПСЖ».