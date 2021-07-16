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Доннарумма сделал татуировку в честь победы Италии на Евро-2020

14:58
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020.

Голкипер набил на левой руке изображение Кубка Анри Делоне, который вручают за победу на европейском первенстве, а также дату финала турнира.

Публикация от Realistic tattoo (@stefanoreinoso)

В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1; 3:2 — по пенальти).

14 июля Доннарумма подписал пятилетний контракт с «ПСЖ».

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Иван Торопцев все материалы автора

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