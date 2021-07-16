Доннарумма сделал татуировку в честь победы Италии на Евро-2020
14:58
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020.
Голкипер набил на левой руке изображение Кубка Анри Делоне, который вручают за победу на европейском первенстве, а также дату финала турнира.
В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1; 3:2 — по пенальти).
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