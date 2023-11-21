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Сегодня, 04:12

Доннарумма — о выходе Италии на Евро-2024: «Мы находимся там, где заслуживаем»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матч отборочного турнира Евро-2024 против Украины (0:0).

«Мы очень счастливы. Мы находимся там, где заслуживаем, несмотря на все трудности, которые у нас были. Благодаря новому тренеру и всему коллективу мы вернулись. Мы отправляемся туда как действующие чемпионы и снова приложим все усилия, зная, что сможем добиться успеха, если будем играть с таким духом. Мы благодарим всех наших фанатов. Они оказали нам невероятную помощь на последних минутах. Мы все были едины», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).

Джанлуиджи Доннарумма
Сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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