Дания — Финляндия: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно
На 73-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Дания — Финляндия судья Энтони Тэйлор после значительной паузы вынес ошибочное решение, наказав финскую команду 11-метровым ударом. Судья долго оценивал единоборство Паулуса Араюури с Юссуфом Поульсеном и решил, что защитник сфолил.
На повторе видно, что действительно случился контакт левого колена Араюури с голеностопом Поульсена. Но контакт незначителен — он не мог стать причиной падения игрока датчан. Тот явно усилил фол и обманул судью.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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