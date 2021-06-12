Роналду — Эриксену: «Рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил поддержку полузащитнику Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией.
«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется в надежде на хорошие новости. Я рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!» — написал Роналду в Instagram.
Врачи оказали игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. Затем его унесли на носилках. По последней информации датчанин жив и в сознании. Он находится в госпитале.
Финляндия выиграла у Дании в возобновленном после инцидента матче Евро (1:0). Эриксен был признан лучшим игроком встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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