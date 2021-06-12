Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил поддержку полузащитнику Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется в надежде на хорошие новости. Я рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!» — написал Роналду в Instagram.

Врачи оказали игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. Затем его унесли на носилках. По последней информации датчанин жив и в сознании. Он находится в госпитале.

Финляндия выиграла у Дании в возобновленном после инцидента матче Евро (1:0). Эриксен был признан лучшим игроком встречи.