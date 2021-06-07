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Мендес, Форнальс, Солер и Морено вызваны в сборную Испании после положительного теста на COVID-19 у Бускетса

19:50
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Официальный сайт Федерации футбола Испании сообщил 7 июня о вызове в сборную страны четырех новых игроков.

Указано, что вызов получили нападающие Браис Мендес («Сельта»), Родриго Морено («Лидс»), а также полузащитники Пабло Форнальс («Вест Хэм») и Карлос Солер («Валенсия»). До этого положительный тест на коронавирус сдал капитан сборной Серхио Бускетс.

Указанные игроки будут тренироваться в параллельном «пузыре» — отдельно от остальной команды. Вопрос их участия в Евро-2020 будет рассматриваться позднее в зависимости от кадровой ситуации в сборной.

Из-за болезни капитана вместо взрослой сборной в ближайшем товарищеском матче против Литвы 8 июня сыграет молодежная команда под руководством Луиса Де ла Фуэнте.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

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