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12 октября, 16:51

Борис Игнатьев: «В Европе все делают, чтобы доказать, что спорт и политика неразлучны»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном отстранении сборной Белоруссии от участия в международных турнирах.

«Это плохо. В Европе видят, что мы дружим с Белоруссией, поэтому хотят и их отстранить. Они все делают, чтобы доказать, что спорт и политика неразлучны. Хотя сами проповедуют идеологию, что спорт вне политики. А если у России близким союзником станет Бразилия, то их сборную тоже придется отстранять от международных соревнований? Не удивлюсь и такому раскладу», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал популистскими призывы отстранить белорусскую команду.

Сборной Белоруссии разрешено принимать участие в турнирах УЕФА, однако команда обязана проводить домашние игры за пределами страны и без зрителей.

В отборочном турнире Евро-2024 белорусы сыграют в группе I с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры.

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Борис Игнатьев
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