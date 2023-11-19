Покер Лукаку принес сборной Бельгии победу над Азербайджаном

Сборная Бельгии на своем поле разгромила Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2024 — 5:0.

Покер за хозяев оформил Ромелу Лукаку. 30-летний форвард отличился на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах. Еще один гол на 90-й минуте забил Леандро Троссар. На счету Жереми Доку две голевые передачи.

Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты — две желтые карточки получил Эдди Исрафилов.

Бельгия (20 очков) заняла первое место в группе F, обойдя Австрию (19) в последнем матче. Команда Доменико Тедеско сыграет на Евро-2024. Азербайджан (7) финишировал на четвертой строчке.

В параллельном матче сборная Швеции дома обыграла Эстонию — 2:0. По голу забили Эмиль Форсберг и экс-форвард «Краснодара» Виктор Классон.

Швеция (10) завершила отборочный турнир на третьем месте, Эстония (1) осталась на последнем месте в группе.