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62 года назад сборная СССР победила Югославию в финале первого чемпионата Европы

Иван Шитик
Корреспондент
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В этот день, 10 июля 1960 года, сборная СССР выиграла первый в истории Кубок Европы.

В финале наша команда одержала победу над сборной Югославии в дополнительное время со счетом 2:1.

Во втором тайме Слава Метревели сравнял счет, а на 113-й минуте Виктор Понедельник забил победный гол.

Турнир 1960 года стал первым розыгрышем чемпионата Европы. В 1/8 финала сборная СССР обыграла Венгрию (3:1, 1:0), в четвертьфинале Испания по политическим причинам отказалась играть с советской командой, а в полуфинале подопечные Гавриила Качалина обыграли Чехословакию (3:0).

Полный состав сборной СССР на чемпионате Европы-1960: Лев Яшин, Гиви Чохели, Анатолий Масленкин, Анатолий Крутиков, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Слава Метревели, Валентин Иванов, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, Михаил Месхи. Главный тренер: Гавриил Качалин.

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