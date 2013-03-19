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19 марта 2013, 19:14

Николай Писарев: "Придаем огромное значение выступлению молодежной сборной нового созыва"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Спортивный директор РФС и старший тренер молодежной сборной России Николай ПИСАРЕВ. Фото Александра ФЕДОРОВА, &amp;quot;СЭ&amp;quot;
Фото «СЭ»

Спортивный директор РФС и старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев в интервью официальному сайту союза рассказал о планах команды, в которую входят игроки не старше 1992 года рождения и которой предстоит провести первый матч отборочного турнира Euro-2015. Напомним, что молодежная сборная нового созыва 26 марта сыграет против Андорры.

- Насколько вы имеете представление о возможностях молодежной сборной нового образца, ведь команда собиралась всего два раза – в период проведения в ноябре товарищеского матча со Словакией и на Кубке Содружества в Санкт-Петербурге?

- Действительно, пока эта команда не имеет опыта частых сборов. Но нам очень помогла информация, полученная после матча со Словакией и турнира в Санкт-Петербурге. Особенно полезным оказался Кубок Содружества, так как там мы провели шесть матчей, в ходе которых увидели в деле целый ряд футболистов, многие из которых сумели себя хорошо проявить. Важно и то, что мы в Санкт-Петербурге сумели занять первое место, это помогло ребятам почувствовать уверенность в своих силах. Что касается самого коллектива, то многие игроки отлично знали друг друга по юношеским сборным, мы же за ними тоже пристально следили.

- Каким образом молодежная сборная России нового образца будет готовиться к матчу в Андорре?

- В течение двух дней команда будет тренироваться в Химках, где также пройдет углубленное медицинское обследование. 22 марта сборная вылетит в Мадрид и два дня будет заниматься совместно со старшей молодежной сборной. 24 марта поездом футболисты отправятся в Барселону, а затем – в Андорру-ла-Велью. Безусловно, наличие шести команд в отборочной группе Euro-2015 создало нам определенные трудности в составлении календаря, так как приходится стартовать в отборочном цикле не осенью, а уже в марте. Но ничего не поделаешь, приходится находить элементы взаимодействия с точки зрения учебно-тренировочных сборов, распределения обязанностей тренерского и административного штабов. Постараемся безболезненно решить данный вопрос.

- Молодежная сборная, составленная из игроков не старше 1992 года рождения, будет бороться не только за выход на чемпионат Европы-2015, но и на Олимпийские игры.

- Я уже не раз говорил, что Россия обязана принимать участие в основных крупнейших мировых и европейских футбольных форумах. Только там игроки могут получить необходимый опыт выступления на международном уровне, почувствовать атмосферу топ-турниров. В связи с этим мы придаем огромное значение выступлению этой молодежной сборной и ее перспективам в ближайшем отборочном цикле. Группа у нас достаточно ровная: Болгария, Словения, Дания являются крепкими европейскими сборными. Да и Эстония с Андоррой просто так дарить очки никому не станут. Очень надеюсь на то, что команда сможет добиться поставленных целей. Тем более что у них есть прекрасный ориентир – молодежка старшего возраста, завоевавшая путевку в Израиль.

Источник: rfs..ru
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