«Арсенал» выиграл дерби и мчится к чемпионству, «Челси» вспомнил вкус победы, «ПСЖ» провалился в юбилейном матче Мбаппе

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: курьез Митровича

В последнее время «Челси» если где и побеждал, то на трансферном рынке. В эти выходные синие выиграли у «Арсенала» схватку за украинского таланта Мудрика. Они банально перебили деньгами предложение «канониров», хотя сам футболист изначально отдавал предпочтение нынешнему лидеру АПЛ — в день матча новичка уже представили на «Стэмфорд Бридж». А игроки Грэму Поттеру нужны, ведь Жоау Феликс в первом же матче нарвался на дисквалификацию.

Те же, кто вышел в воскресенье на поле, показывали, что «Челси» не совсем безнадежен. Периодически хозяева выдавали интересные отрезки и создавали моменты. При этом вратарю «Кристал Пэлас» не приходилось по примеру Кепы образца первого тайма творить чудеса на регулярной основне. Между тем волшебство не помешало бы, так как после розыгрыша углового Хаверц наконец-то отправил мяч в сетку.

Этого хватило для первой в новом году победы, благодаря которой «Челси» догнал «Ливерпуль» (игра с которым предстоит в следующем туре). Видимо, помогли выработавшиеся у «Кристал Пэлас» комплексы. Эта команда может преподнести неприятный сюрприз кому угодно, однако синим проиграла одиннадцать раз подряд.

«Ньюкасл» после двух нулевых ничьих рисковал проиграть «Фулхэму», однако «сороки» по-прежнему лидируют в АПЛ по числу «сухих» матчей (11) и пропущенных мячей (тоже 11). В воскресенье данных показателей удалось достичь благодаря курьезу с участием лучшего снайпера гостей Митровича. Исполняя пенальти, серб поскользнулся и дважды коснулся мяча во время удара — по пункту правил взятие ворот было отменено.

А незадолго до финального свистка Уилсон сумел зацепиться за мяч и переправил его находившемуся перед пустыми воротами Исаку. Для шведа, которого «Ньюкасла» купил летом за 70 миллионов евро, это первый гол с середины сентября. Тогда же форвард получил тяжелую травму, залечить которую удалось только к началу года. Сегодняшний выход на замену стал для Исака третьим после игр в кубковых турнирах.

Поклонники «шпор» несколько лет язвили по поводу результатов «Арсенала», но в этом сезоне «канониры» снова выше своего принципиального соперника. В первом круге они победили в дерби, однако нужно было что-то делать с комплексом игр на поле «Тоттенхэма», где «канониры» не побеждали с 2014 года. Чтобы в полной мере ощутить, как давно это было, можно напомнить: автором решающего гола тогда стал чех Росицки, на тренерской скамейке находился Арсен Венгер, а нынешний коуч Микель Артета был на поле в компании Подольски, Санти Касорлы, Мертезакера и Косьельны.

Только нынешний «Арсенал» лишен каких-либо комплексов — например, Сака может поставить в тупик любого, включая допустившего дикий ляп Ллориса. И хотя удача вернула французу должок, когда выстрел Партея пришелся в штангу, оправдание первому автоголу опытного вратаря в 354 матчах АПЛ найти сложно. К тому же это лишь отсрочило неизбежное, и после попадания Эдегора в нижний угол стало понятно, что «Арсенал» свое не упустит.

А еще важно, что гости не дали «Тоттенхэму» поднять голову до перерыва. Точнее, это сделал Рамсдэйл, остановивший опасный удар Кейна. Остальное было делом техники и мастерства — в итоге отрыв от «Манчестер Сити» вырос до восьми очков. Прошлый раз такое преимущество лидировавший «Арсенал» получал в сезоне-2003/04, когда дело завершилось завоеванием титула с 11-очковой форой.

Италия: Дибала решает

Пока героический выход в четвертьфинал Кубка Италии — единственное светлое пятно в январских матчах «Торино». И, кажется, на «Сан-Сиро» гранатовые оставили все эмоции, поэтому на балансирующую на грани вылета «Специю» этих самых эмоций не хватило. В том числе и Миранчуку, которого заменили на 67-й минуте. Российский полузащитник старался, отметился довольно неприятным для вратаря ударом, но чего-то выдающегося не показал. Как и его партнеры, которых на какое-то время выбил из колеи пенальти, назначенный за попадание мяча в руку защитника Джиджи. В итоге больше, чем на отмененный из-за офсайда гол Влашича, «Торино» не наиграл. За три январских тура команда Ивана Юрича потеряла семь очков, тогда как «Специя» выдала рекордную в своей истории серию из пяти беспроигрышных матчей.

Отбывший очередную дисквалификацию Жозе Моуринью был относительно спокоен. Тем более, уже в середине первого тайма его команда получила численное преимущество благодаря второй желтой карточке Додо. И перевес «Рома» реализовала очень красиво. Эбрахам, находясь спиной к воротам, сбросил мяч грудью на Дибалу, а тот неотразимо пробил с лета. Эта же связка принесла результат во втором тайме, когда англичанин вывел аргентинца на пустой угол. «Волки» не отпустили конкурентов в отрыв, сравнявшись по очкам с «Лацио» и «Аталантой». До лигочемпионского квартета — всего три балла.

Испания: кошмарная реализация «Атлетико»

С точки зрения статистики «Альмерия» на своем поле — один из самых неудобных соперников «Атлетико». Из шести матчей мадридцы выиграли только один, и воскресная игра получилась не самой простой. Хотя начиналось все по сценарию Диего Симеоне, который, вопреки слухам, покидать клуб не собирается. Была даже какая-то легкость в голевой комбинации, по ходу которой Гризманн оригинально пропустил мяч на Корреа.

Однако еще несколько моментов гости не использовали, их второй гол отменили из-за офсайда, и в итоге традиционно агрессивная дома «Альмерия» сумела отыграться. Могли хозяева забить и больше одного гола, но все же сетовать на невезение вправе «Атлетико». Чего стоит бездарное завершение загубившего верный момент Мораты. И это не частная проблема форварда, так как «матрасники» — одна из худших команд ла лиги по реализации явных голевых моментов (11 из 40). Во многом из-за этого мадридцы не могут спокойно себя чувствовать на четвертом месте, опережая «Вильярреал» и «Бетис» лишь по дополнительным показателям.

Футболисты «Атлетико». Фото Reuters

Франция: с юношей в старте

Мы как-то привыкли, что матчи «ПСЖ» — это время Месси, Неймара и Мбаппе. Однако в воскресенье Кристоф Гальтье принял смелое решение, выпустив в стартовом составе полузащитника Уоррена Заира-Эмери. Теперь его имя вписано в историю парижского клуба как самого юного футболиста, начавшего с первых минут матч лиги 1 (16 лет и 313 дней).

А вот с игрой у парижан все было совсем не идеально. В первом тайме пару раз команду спас Доннарумма, но все равно казалось, что «ПСЖ» свое возьмет. Мбаппе ведь выходил на 55-й минуте, чтобы додавить неуступчивого соперника, но «Ренн» это не смутило. Хозяева самоотверженно защищались, 37-летний Манданда категорически не хотел пропускать, а открывший счет защитник Траоре оказался в завершении эффективнее Мбаппе.

Между тем для Килиана это была юбилейная игра — 300-я на клубном уровне. Однако, убежав один на один, форвард запустил мяч куда-то на трибуны. Говорить же о проблемах в связи с травмой Вератти не имеет смысла, так как «Ренн» играл без Буриго, который для красно-черных даже более важен. Зато Брюно Женезьо оказался гибким тактиком, отзеркалив парижскую схему с тройкой центральных защитников, и это принесло сенсацию. Только стоит ли говорить о сюрпризе, если «ПСЖ» проиграл в двух из трех январских турах, а «Ренн» вместе с «Монако» ведет погоню за местом в первой тройке?

Статистика дня

1-м футболистом, забившим двузначное число мячей в четырех последних сезонах ла лиги, стал нападающий «Эспаньола» Хоселу.

8 мячей в матче серии А впервые в своей истории забила «Аталанта». А вот пять голов до перерыва у бергамасков уже было — в ноябре 1941 года в игре против «Наполи».

8 подряд лиссабонских дерби «Бенфики» и «Спортинга» на стадионе «Да Луж» завершаются с голами обеих команд. В этот раз встреча принесла ничью (2:2).

400 мячей на клубном уровне забил нападающий «Реала» Бензема. 334 за мадридцев и 66 — за «Лион».