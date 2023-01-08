Сын Бекхэма перешел в клуб АПЛ. Как он строит карьеру в футболе и мире моды
20-летний полузащитник «Интер Майами» Ромео Бекхэм на правах аренды будет выступать за «Брентфорд Б» до конца сезона-2022/23. Рассказываем самое важное, что о нем нужно знать.
Чем занимаются дети Бекхэма
У Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей: сыновья Бруклин (23 года), Ромео (20) и Круз (17) и дочь Харпер (11). Бруклин, Ромео и Круз в 2014-м поступили в академию «Арсенала», но через год все бросили футбол. Бруклин стал моделью, позже пробовал себя в роли фотографа, а сейчас пытается развивать кулинарный блог. Круз в 2022 году начал музыкальную карьеру. Харпер же 11 лет, но она кроме учебы в школе пробует себя в роли модели. Хотя, будем честны, такая профессия подходит любому из семьи Бекхэм.
Кто такой Ромео
Лишь один ребенок Дэвида и Виктории пытается пойти по стопам отца и стать футболистом. Бекхэм-старший провел много лет в «Манчестер Юнайтед», но Ромео при этом поддерживает «Арсенал». «С детства я пытался одевать сыновей в форму «Манчестер Юнайтед», но один из них вырос фанатом «Арсенала». Я не знаю, как так вышло», — говорил Дэвид про Ромео.
Сейчас второму по старшинству сын Бекхэма 20 лет, но в профессиональном футболе он относительно недавно. В 2014 году Ромео с братьями Бруклином и Крузом поступил в академию «Арсенала», но спустя год его отчислили. Тогда Ромео решил бросить футбол и сосредоточиться на теннисе. Интерес к футболу вновь вспыхнул в 2020 году, когда у его отца появилась собственная команда в МЛС — «Интер Майами».
В мире моды
Само собой, в модельном бизнесе побывал и Ромео Бекхэм. Еще в 2013-м, в 10-летнем возрасте, он снялся в рекламе для каталога производителя одежды Burberry. А в 12 снялся в рекламном ролике той же фирмы. В 2020-м Ромео оказался на обложке модного журнала L'Uomo Vogue.
Успехи Ромео в США
В 2021 году Бекхэм-младший подписал контракт с «Форт Родердейл». Позднее эту команду переименуют в «Интер Майами 2». С сентября по октябрь 2021-го Ромео провел за команду шесть матчей в ЮСЛ-Лига 1, третьем по значимости дивизионе чемпионата США. Результативными действиями, правда, молодой футболист отметиться не успел. В январе 2022-го Бекхэм дебютировал в составе первой команды в товарищеской игре с перуанским «Университарио» (4:0). К слову, в той же игре дебютировал и даже забил Харви Невилл, сын Филла и племянник Гарри Невилла, других легенд «МЮ».
Летом Ромео выходил в товарняке с более статусным соперником — «Барселоной». Правда, там ему доверили только шесть минут. И все же стоит рассказать и о реальных успехах парня. В чемпионате МЛС «Некст Про» (молодежное первенство) 20-летний вингер был хорош. В 20 матчах англичанин забил всего два гола, но раздал целых 10 результативных передач, благодаря чему стал лучшим ассистентом лиги. Согласитесь, немного похоже на статистику отца.
«Брентфорд»
По окончании сезона в США Ромео прилетел в Лондон. Там вторая команда «Брентфорда» предложила ему потренироваться для поддержания формы. После пары месяцев «пчелы» предложили «Интеру» вариант с арендой 20-летнего футболиста на полсезона. Главный тренер «Брентфорда Б» Нил Макфарлен очень лестно отозвался о Бекхэме.
«Мы в полном восторге от Ромео с тех пор, как он приехал к нам, — приводит слова Макфарлена клубный сайт. — Мне нравятся его стандарты, а также то, как он ведет себя на поле и за его пределами. Он очень техничен, умеет продвигать мяч и навешивать. Он хорош в завершении атак, а также способен играть на нескольких разных позициях, что тоже радует. Мне кажется, это признание для нас как для клуба и как для второй команды, что именно нас «Интер Майами» попросил поработать с ним и доверил нам развитие Ромео».
Где играет «Брентфорд Б»
«Брентфорд Б» — это, по сути, молодежка. В Англии их довольно много, все команды разных возрастов, но Ромео будет играть за клуб U21. Эта команда не выступает ни в каком чемпионате, есть только Кубок премьер-лиги. С 13 сентября по 19 декабря дубль «пчел» провел пять встреч. Мягко говоря, не самый напряженный график. Четыре матча «Брентфорд Б» выиграл, благодаря чему уже обеспечил себе участие в плей-офф. 13 января команде предстоит провести последнюю игру группы с «Астон Виллой», а потом с 1/8 финала начнутся матчи на вылет.
Если Ромео не получит повышения до первой команды, то его ожидают полгода тренировок и прогресса в довольно тепличных условиях. А дальше — возвращение в Майами и МЛС.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|17
|7
|4
|6
|20-19
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2