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Сын Бекхэма перешел в клуб АПЛ. Как он строит карьеру в футболе и мире моды

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Ромео Бехкэм с папой и мамой.
Фото Соцсети
Ромео Бекхэм — в «Брентфорде».

20-летний полузащитник «Интер Майами» Ромео Бекхэм на правах аренды будет выступать за «Брентфорд Б» до конца сезона-2022/23. Рассказываем самое важное, что о нем нужно знать.

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Чем занимаются дети Бекхэма

У Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей: сыновья Бруклин (23 года), Ромео (20) и Круз (17) и дочь Харпер (11). Бруклин, Ромео и Круз в 2014-м поступили в академию «Арсенала», но через год все бросили футбол. Бруклин стал моделью, позже пробовал себя в роли фотографа, а сейчас пытается развивать кулинарный блог. Круз в 2022 году начал музыкальную карьеру. Харпер же 11 лет, но она кроме учебы в школе пробует себя в роли модели. Хотя, будем честны, такая профессия подходит любому из семьи Бекхэм.

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Кто такой Ромео

Лишь один ребенок Дэвида и Виктории пытается пойти по стопам отца и стать футболистом. Бекхэм-старший провел много лет в «Манчестер Юнайтед», но Ромео при этом поддерживает «Арсенал». «С детства я пытался одевать сыновей в форму «Манчестер Юнайтед», но один из них вырос фанатом «Арсенала». Я не знаю, как так вышло», — говорил Дэвид про Ромео.

Сейчас второму по старшинству сын Бекхэма 20 лет, но в профессиональном футболе он относительно недавно. В 2014 году Ромео с братьями Бруклином и Крузом поступил в академию «Арсенала», но спустя год его отчислили. Тогда Ромео решил бросить футбол и сосредоточиться на теннисе. Интерес к футболу вновь вспыхнул в 2020 году, когда у его отца появилась собственная команда в МЛС — «Интер Майами».

Ромео Бекхэм. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В мире моды

Само собой, в модельном бизнесе побывал и Ромео Бекхэм. Еще в 2013-м, в 10-летнем возрасте, он снялся в рекламе для каталога производителя одежды Burberry. А в 12 снялся в рекламном ролике той же фирмы. В 2020-м Ромео оказался на обложке модного журнала L'Uomo Vogue.

Успехи Ромео в США

В 2021 году Бекхэм-младший подписал контракт с «Форт Родердейл». Позднее эту команду переименуют в «Интер Майами 2». С сентября по октябрь 2021-го Ромео провел за команду шесть матчей в ЮСЛ-Лига 1, третьем по значимости дивизионе чемпионата США. Результативными действиями, правда, молодой футболист отметиться не успел. В январе 2022-го Бекхэм дебютировал в составе первой команды в товарищеской игре с перуанским «Университарио» (4:0). К слову, в той же игре дебютировал и даже забил Харви Невилл, сын Филла и племянник Гарри Невилла, других легенд «МЮ».

Летом Ромео выходил в товарняке с более статусным соперником — «Барселоной». Правда, там ему доверили только шесть минут. И все же стоит рассказать и о реальных успехах парня. В чемпионате МЛС «Некст Про» (молодежное первенство) 20-летний вингер был хорош. В 20 матчах англичанин забил всего два гола, но раздал целых 10 результативных передач, благодаря чему стал лучшим ассистентом лиги. Согласитесь, немного похоже на статистику отца.

Дэвид Бекхэм с сыновьями Крузом, Бруклином и Ромео. Фото Global Look Press
Дэвид Бекхэм с сыновьями Крузом, Бруклином и Ромео.
Фото Global Look Press

«Брентфорд»

По окончании сезона в США Ромео прилетел в Лондон. Там вторая команда «Брентфорда» предложила ему потренироваться для поддержания формы. После пары месяцев «пчелы» предложили «Интеру» вариант с арендой 20-летнего футболиста на полсезона. Главный тренер «Брентфорда Б» Нил Макфарлен очень лестно отозвался о Бекхэме.

«Мы в полном восторге от Ромео с тех пор, как он приехал к нам, — приводит слова Макфарлена клубный сайт. — Мне нравятся его стандарты, а также то, как он ведет себя на поле и за его пределами. Он очень техничен, умеет продвигать мяч и навешивать. Он хорош в завершении атак, а также способен играть на нескольких разных позициях, что тоже радует. Мне кажется, это признание для нас как для клуба и как для второй команды, что именно нас «Интер Майами» попросил поработать с ним и доверил нам развитие Ромео».

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Где играет «Брентфорд Б»

«Брентфорд Б» — это, по сути, молодежка. В Англии их довольно много, все команды разных возрастов, но Ромео будет играть за клуб U21. Эта команда не выступает ни в каком чемпионате, есть только Кубок премьер-лиги. С 13 сентября по 19 декабря дубль «пчел» провел пять встреч. Мягко говоря, не самый напряженный график. Четыре матча «Брентфорд Б» выиграл, благодаря чему уже обеспечил себе участие в плей-офф. 13 января команде предстоит провести последнюю игру группы с «Астон Виллой», а потом с 1/8 финала начнутся матчи на вылет.

Если Ромео не получит повышения до первой команды, то его ожидают полгода тренировок и прогресса в довольно тепличных условиях. А дальше — возвращение в Майами и МЛС.

Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Брентфорд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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