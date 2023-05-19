«Шеффилд Уэнсдей» совершил сумасшедший камбэк. Ликующие фанаты хлынули на поле «Хиллсборо»

Болельщики отметили важную победу любимого клуба на своем стадионе.

«Шеффилд Уэнсдей» второй год играет в английской лиге 1. В первом полуфинальном матче за выход в чемпионшип команда уступила «Петерборо Юнайтед» с разгромным счетом 0:4. Казалось, шансов на успех больше нет. Но случилось чудо!

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«Шеффилд Уэнсдей» отыгрался на своем переполненном 40-тысячном стадионе «Хиллсборо», забив четвертый гол в конце добавленного времени. А потом по пенальти прошел в финал, где сразится за выход в чемпионшип с победителем пары «Барнсли» — «Болтон».

Фото Getty Images

После победы на «Хиллсборо» творилось что-то невероятное. Толпа с трибун хлынула на поле. Арена «Шеффилд Уэнсдей» печально известна после трагедии во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» в апреле 1989 года. Но сейчас стадион пережил очень приятные моменты.

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Радость болельщиков и футболистов была такой, будто «Шеффилд Уэнсдей» выиграл не полуфинал стыков в лиге 1, а как минимум вернулся в премьер-лигу. В высшем дивизионе популярный клуб в последний раз выступал в сезоне-1999/00, сейчас до него пока далеко.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images