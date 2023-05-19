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Невероятная развязка в плей-офф третьего дивизиона Англии. «Шеффилд Уэнсдэй» отыграл четыре мяча у команды сына Алекса Фергюсона

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Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» празднуют победу над «Питерборо»
Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» празднуют победу.
Фото Getty Images
Сюжет для кино.

Мадридский «Реал» на этой неделе не устроил ставший чуть ли не будничным в его исполнении камбэк в Лиге чемпионов и вылетел в полуфинале, проиграв «Манчестер Сити» (0:4) на «Этихаде». Зато невероятное возвращение в игру мы увидели в соседнем английском графстве — написал удивительную историю «Шеффилд Уэнсдэй» из британского футбольного подземелья.

«Шеффилд» (не путать с «Шеффилд Юнайтед» из чемпионшипа) занял третье место в третьем по силе дивизионе Англии и отправился в плей-офф за повышение в классе. В полуфинале «Уэнсдэй» достался «Питерборо», который тренирует Даррен Фергюсон, сын легендарного сэра Алекса.

Счастье фанатов &laquo;Шеффилд Уэнсдей&raquo;. «Шеффилд Уэнсдей» совершил сумасшедший камбэк. Ликующие фанаты хлынули на поле «Хиллсборо»

Первый матч завершился победой «Питерборо» со счетом 4:0. Казалось, что на этом исход противостояния решен — отыграть такое преимущество почти нереально. Однако болельщики «Шеффилда» в ответной игре все равно битком заполнили 40-тысячный «Хиллсборо» - тот самый, на котором в 1988 году произошла трагедия с обрушением трибун. Этим же вечером аншлаг как нельзя положительно повлиял на команду — футболисты зарядились поддержкой фанатов и принялись отыгрывать разницу.

За первые 25 минут «Шеффилд Уэнсдэй» забил два гола, а на 71-й организовал третий. Хозяева продолжали давить, но четвертый мяч никак не шел в ворота. Атмосфера нагнеталась все больше вплоть до голливудской развязки: хозяева сравняли общий счет на восьмой добавленной минуте, хотя судья изначально добавил шесть. Стюарды еле сдерживали натиск болельщиков, пытавшихся прорваться на поле. Такое и правда вживую увидишь лишь раз в жизни.

В экстра-тайме «Уэнсдэй» чуть не перечеркнул собственный подвиг, на 105-й минуте забив в свои ворота. Но через семь минут непотопляемые хозяева опять сравняли счет (а в конкретном матче зажгли на табло 5:1) и дотерпели до серии пенальти. На этот раз игроки «Шеффилда» ошибаться были не намерены и все свои удары реализовали, футболисты «Питерборо» же допустили всего одну оплошность, и она решила все. Точку в послематчевой серии поставил Джек Хант, пробивший в девятку, а затем продемонстрировавший, вероятно, одно из самых хладнокровных празднований в истории.

Эта победа стала не только ярчайшей, но и исторической - еще никому в плей-офф третьего английского дивизиона не удавалось пройти дальше после поражения с разницей в четыре мяча. Менеджер «Шеффилд Уэнсдэй» Даррен Мур заверял журналистов, что был уверен в камбэке:

«То, что мы сделали, до сих пор не укладывается в голове. Это был замечательный футбольный вечер. Ребята не сдались раньше времени. Мы готовились [к камбэку] после первого матча и работали всю неделю на тренировках. Мы сделали это с большой верой в себя. Готовились мы и к серии пенальти«.

Однако расслабляться болельщикам «Шеффилда» рано, впереди — финал плей-офф. Команда Мура сыграет либо с «Барнсли», либо с «Болтоном», первый матч между которыми завершился ничьей. «Шеффилд Уэнсдэй» же может собирать вещи для поездки на «Уэмбли».

Артем Никулин

Футбол
ФК Петерборо Юнайтед
ФК Шеффилд Уэнсдей
Алекс Фергюсон
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  • Millwall82

    ну на Даррене природа отдохнула, как в игровой карьере, так и в тренерской. Правда и у сэра так себе футбольная карьера была, но тренерская, начиная с Абердина и КУЕФА)

    19.05.2023

  • andkl2007

    Ребята, для всех болельщиков английского (и британского) футбола я советую приобрести книгу А.Савина Футбол на Британских островах. Там более-менее подробная дается информация об истории клубов из Тум.Альбиона. Не знаю, есть ли она еще в продаже (я ее покупал 6-7 лет назад), но на русском языке на эту тему (история клубов Англии) лучше ничего не выходило.

    19.05.2023

  • pivaz2109

    они в третьей лиге играют лучше чем вся наша рпл)

    19.05.2023

  • Испанская инквизиция

    Дог! Голышака к ним отправьте на пятничный разговор:upside_down:

    19.05.2023

  • andkl2007

    я эту команду запомнил, т.к. в ней играл один из любимых мною вратарей Крис Вудс.

    19.05.2023

  • LokoDemon

    Топчик третьего английского дивизиона играет быстрее, умнее и лучше, чем РПЛ в основной своей массе. Неожиданно.

    19.05.2023

  • ion

    Я все же написал "один из" =)

    19.05.2023

  • andkl2007

    Согласен с вами, но вот на счет самого титулованного клуба - тут вы немного загнули.

    19.05.2023

  • Vorlod

    Странно ,в лиге чемпионов было ,а в третьем английском дивизионе не было.

    19.05.2023

  • ion

    Шеффилд Уэнсдей. Это один из величайших, один из старейших и самых титулованных клубов Англии. А в статье просьба не путать с Шеффилд Юнайтед. В следующий раз будет "Торпедо Москва, просьба не путать с нижегородской хоккейной командой".

    19.05.2023

  • andkl2007

    главное, чтобы они Спартак и ЦСКА друг с другом не спутали.

    19.05.2023

    • «Шеффилд Уэнсдей» совершил сумасшедший камбэк. Ликующие фанаты хлынули на поле «Хиллсборо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
    2
    		 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
    3
    		 Ньюкасл 36 19 12 5 67-32 69
    4
    		 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
    5
    		 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
    6
    		 Брайтон 35 17 7 11 67-49 58
    7
    		 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
    8
    		 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
    9
    		 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
    10
    		 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
    11
    		 Челси 35 11 10 14 36-41 43
    12
    		 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
    13
    		 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
    14
    		 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
    15
    		 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
    16
    		 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
    17
    		 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
    18
    		 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
    19
    		 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
    20
    		 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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    38 тур
    20.05 14:30
    Тоттенхэм – Брентфорд
    		 - : -
    20.05 17:00
    Борнмут – МЮ
    		 - : -
    20.05 17:00
    Фулхэм – Кр. Пэлас
    		 - : -
    20.05 17:00
    Ливерпуль – Астон Вилла
    		 - : -
    20.05 17:00
    Вулверхэмптон – Эвертон
    		 - : -
    20.05 19:30
    Нот. Форест – Арсенал
    		 - : -
    21.05 15:30
    Вест Хэм – Лидс
    		 - : -
    21.05 16:00
    Брайтон – Саутгемптон
    		 - : -
    21.05 18:00
    Ман. Сити – Челси
    		 - : -
    22.05 22:00
    Ньюкасл – Лестер
    		 - : -
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    ЖК
    Г
    Эрлин Бреут Холанн

    Эрлин Бреут Холанн

    Манчестер Сити

    		 36
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Тоттенхэм Хотспур

    		 27
    Айван Тони

    Айван Тони

    Брентфорд

    		 20
    П
    Кевин Де Брейне

    Кевин Де Брейне

    Манчестер Сити

    		 16
    Букайо Сака

    Букайо Сака

    Арсенал

    		 11
    Рияд Махрез

    Рияд Махрез

    Манчестер Сити

    		 10
    И К Ж
    Каземиру

    Каземиру

    Манчестер Юнайтед

    		 25 2 7
    Нелсон Семеду

    Нелсон Семеду

    Вулверхэмптон Уондерерс

    		 34 1 10
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    Лидс

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