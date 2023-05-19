Невероятная развязка в плей-офф третьего дивизиона Англии. «Шеффилд Уэнсдэй» отыграл четыре мяча у команды сына Алекса Фергюсона
Мадридский «Реал» на этой неделе не устроил ставший чуть ли не будничным в его исполнении камбэк в Лиге чемпионов и вылетел в полуфинале, проиграв «Манчестер Сити» (0:4) на «Этихаде». Зато невероятное возвращение в игру мы увидели в соседнем английском графстве — написал удивительную историю «Шеффилд Уэнсдэй» из британского футбольного подземелья.
«Шеффилд» (не путать с «Шеффилд Юнайтед» из чемпионшипа) занял третье место в третьем по силе дивизионе Англии и отправился в плей-офф за повышение в классе. В полуфинале «Уэнсдэй» достался «Питерборо», который тренирует Даррен Фергюсон, сын легендарного сэра Алекса.
Первый матч завершился победой «Питерборо» со счетом 4:0. Казалось, что на этом исход противостояния решен — отыграть такое преимущество почти нереально. Однако болельщики «Шеффилда» в ответной игре все равно битком заполнили 40-тысячный «Хиллсборо» - тот самый, на котором в 1988 году произошла трагедия с обрушением трибун. Этим же вечером аншлаг как нельзя положительно повлиял на команду — футболисты зарядились поддержкой фанатов и принялись отыгрывать разницу.
За первые 25 минут «Шеффилд Уэнсдэй» забил два гола, а на 71-й организовал третий. Хозяева продолжали давить, но четвертый мяч никак не шел в ворота. Атмосфера нагнеталась все больше вплоть до голливудской развязки: хозяева сравняли общий счет на восьмой добавленной минуте, хотя судья изначально добавил шесть. Стюарды еле сдерживали натиск болельщиков, пытавшихся прорваться на поле. Такое и правда вживую увидишь лишь раз в жизни.
В экстра-тайме «Уэнсдэй» чуть не перечеркнул собственный подвиг, на 105-й минуте забив в свои ворота. Но через семь минут непотопляемые хозяева опять сравняли счет (а в конкретном матче зажгли на табло 5:1) и дотерпели до серии пенальти. На этот раз игроки «Шеффилда» ошибаться были не намерены и все свои удары реализовали, футболисты «Питерборо» же допустили всего одну оплошность, и она решила все. Точку в послематчевой серии поставил Джек Хант, пробивший в девятку, а затем продемонстрировавший, вероятно, одно из самых хладнокровных празднований в истории.
Эта победа стала не только ярчайшей, но и исторической - еще никому в плей-офф третьего английского дивизиона не удавалось пройти дальше после поражения с разницей в четыре мяча. Менеджер «Шеффилд Уэнсдэй» Даррен Мур заверял журналистов, что был уверен в камбэке:
«То, что мы сделали, до сих пор не укладывается в голове. Это был замечательный футбольный вечер. Ребята не сдались раньше времени. Мы готовились [к камбэку] после первого матча и работали всю неделю на тренировках. Мы сделали это с большой верой в себя. Готовились мы и к серии пенальти«.
Однако расслабляться болельщикам «Шеффилда» рано, впереди — финал плей-офф. Команда Мура сыграет либо с «Барнсли», либо с «Болтоном», первый матч между которыми завершился ничьей. «Шеффилд Уэнсдэй» же может собирать вещи для поездки на «Уэмбли».
Артем Никулин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|20.05
|14:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|20.05
|17:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|20.05
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|20.05
|17:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|20.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|- : -
|20.05
|19:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|21.05
|15:30
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|21.05
|18:00
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|22.05
|22:00
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6