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«Челси» лишил «Сити» шанса на четыре трофея. Гвардьола останется без покера

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:40
17 апреля. Лондон. «Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0. Фото Reuters
17 апреля. Лондон. «Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0. Фото Reuters
Теги:
Томас Тухель и его парни — в финале Кубка Англии.

Кубок Англии
1/2 финала
«Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)
Гол: Зиех, 55.
«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва (Зума, 88), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Эмерсон, 79), Зиех (Хаверц, 79).
«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Ляпорт, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Фоуден, 48), Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес (Гюндоган, 64).
Предупреждения: Джеймс, 34. Фернандинью, 63. Аспиликуэта, 90. Ляпорт, 90+2. Рубен Диаш, 90+5.
Судья: Дин.
17 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

«Манчестер Сити» не установит в этом сезоне уникальное достижение и не выиграет все четыре турнира, в которых принимает участие. Победа в АПЛ от команды Пепа Гвардьолы никуда не денется, в Лиге чемпионов предстоят два полуфинальных матча с «ПСЖ», а в Кубке лиги — финал с «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью 25 апреля на «Уэмбли».

Под руководством испанца «Сити» уже делал требл, побеждая во всех внутренних турнирах, — в сезоне-2018/19. Но вот покер был отличной целью. Никто в Англии не брал еще все четыре турнира в один год. «Манчестер Юнайтед» в 1999-м не взял Кубок лиги — он достался «Тоттенхэму». Однако, уверен, в «МС» будут рады, даже если выиграют только два трофея — помимо премьер-лиги, речь, разумеется, о Лиге чемпионов.

Похоже, противостояние с «Боруссией» отняло у «Сити» слишком много сил и эмоций. Особенно ответный матч в Дортмунде. Нужно было видеть, как нервничал Гвардьола и как радовались он и игроки, когда Фил Фоден забил второй гол, снявший все вопросы. Против «Челси» же команда смотрелась какой-то выхолощенной и опустошенной.

Уже не раз говорил, что для испанца процесс не менее важен, чем результат. Вернее, второе для него неизбежно вытекает из первого. Поэтому он хвалит свою команду после поражений и иногда говорит, что недоволен, после побед. Но в этот раз трудно спорить с тем, что «Сити» играл неважно и результат закономерен. Гвардьола и не стал этого делать.

«Мы играли хорошо только последние 15 минут. На протяжении большей части матча у нас были проблемы с тем, чтобы найти пространство и поймать наш ритм. Иногда мы оказывались в неплохих позициях, но не могли что-то из этого выжать. В целом мы неплохо держали мяч, но не создали много моментов. Непросто что-то придумать, когда соперник защищается ввосьмером на свой трети поля. Трудная игра, тем не менее поздравляю «Челси», — сказал испанец после матча в эфире ВВС.

Да еще и очень некстати в начале второго тайма получил травму Кевин Де Брейне.

«Пока все выглядит не очень здорово, нога болит. Посмотрим, что будет. В воскресенье Кевин пройдет обследование», — сказал Гвардьола.

Матч еще раз показал, какую работу проделал Томас Тухель в «Челси» за два с половиной месяца с момента назначения. Вскоре после Нового года, 3 января, «Сити» просто разорвал синих на «Стэмфорд Бридж». Счет 3:1 не отражает всего превосходства гостей. Та победа стала одной из поворотных точек в сезоне для «МС» — именно тогда, например, Гвардьола использовал Де Брейне в качестве ложной «девятки» в схеме 4-3-3, что стало одной из фишек команды.

Но то был «Челси» еще Фрэнка Лэмпарда, и именно после того матча впервые всерьез заговорили об его отставке. Которая и случилась через пару недель. Сейчас же синие были настолько хороши, что у бедового Кепы Аррисабалаги, играющего в воротах в кубковых турнирах, даже не было особых шансов напортачить. У «Сити» набралось три удара в створ, но спустя 20 минут после окончания матча даже и не вспомнишь, что это были за удары. На игру «Челси» даже не повлияла травма Тиагу Силвы, которого в концовке заменил Курт Зума.

С момента назначения Тухеля у синих уже 14 сухих матчей во всех турнирах — это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатов.

В финале, который состоится 15 мая, синие встретятся с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», который пройдет в воскресенье.

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