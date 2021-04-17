«Челси» лишил «Сити» шанса на четыре трофея. Гвардьола останется без покера

Томас Тухель и его парни — в финале Кубка Англии.

Кубок Англии

1/2 финала

«Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)

Гол: Зиех, 55.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва (Зума, 88), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Эмерсон, 79), Зиех (Хаверц, 79).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Ляпорт, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Фоуден, 48), Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес (Гюндоган, 64).

Предупреждения: Джеймс, 34. Фернандинью, 63. Аспиликуэта, 90. Ляпорт, 90+2. Рубен Диаш, 90+5.

Судья: Дин.

17 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

«Манчестер Сити» не установит в этом сезоне уникальное достижение и не выиграет все четыре турнира, в которых принимает участие. Победа в АПЛ от команды Пепа Гвардьолы никуда не денется, в Лиге чемпионов предстоят два полуфинальных матча с «ПСЖ», а в Кубке лиги — финал с «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью 25 апреля на «Уэмбли».

Под руководством испанца «Сити» уже делал требл, побеждая во всех внутренних турнирах, — в сезоне-2018/19. Но вот покер был отличной целью. Никто в Англии не брал еще все четыре турнира в один год. «Манчестер Юнайтед» в 1999-м не взял Кубок лиги — он достался «Тоттенхэму». Однако, уверен, в «МС» будут рады, даже если выиграют только два трофея — помимо премьер-лиги, речь, разумеется, о Лиге чемпионов.

Похоже, противостояние с «Боруссией» отняло у «Сити» слишком много сил и эмоций. Особенно ответный матч в Дортмунде. Нужно было видеть, как нервничал Гвардьола и как радовались он и игроки, когда Фил Фоден забил второй гол, снявший все вопросы. Против «Челси» же команда смотрелась какой-то выхолощенной и опустошенной.

Уже не раз говорил, что для испанца процесс не менее важен, чем результат. Вернее, второе для него неизбежно вытекает из первого. Поэтому он хвалит свою команду после поражений и иногда говорит, что недоволен, после побед. Но в этот раз трудно спорить с тем, что «Сити» играл неважно и результат закономерен. Гвардьола и не стал этого делать.

«Мы играли хорошо только последние 15 минут. На протяжении большей части матча у нас были проблемы с тем, чтобы найти пространство и поймать наш ритм. Иногда мы оказывались в неплохих позициях, но не могли что-то из этого выжать. В целом мы неплохо держали мяч, но не создали много моментов. Непросто что-то придумать, когда соперник защищается ввосьмером на свой трети поля. Трудная игра, тем не менее поздравляю «Челси», — сказал испанец после матча в эфире ВВС.

Да еще и очень некстати в начале второго тайма получил травму Кевин Де Брейне.

«Пока все выглядит не очень здорово, нога болит. Посмотрим, что будет. В воскресенье Кевин пройдет обследование», — сказал Гвардьола.

Еще немного о крутости «Челси» при Тухеле — Томас уже победил пять топ-тренеров и ни разу не пропустил в матчах с ними ?



И все это — за 81 день.



Клуб и тренер нашли друг друга ?



? Ian Walton — Pool/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/isnRMfS4us — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

Матч еще раз показал, какую работу проделал Томас Тухель в «Челси» за два с половиной месяца с момента назначения. Вскоре после Нового года, 3 января, «Сити» просто разорвал синих на «Стэмфорд Бридж». Счет 3:1 не отражает всего превосходства гостей. Та победа стала одной из поворотных точек в сезоне для «МС» — именно тогда, например, Гвардьола использовал Де Брейне в качестве ложной «девятки» в схеме 4-3-3, что стало одной из фишек команды.

Но то был «Челси» еще Фрэнка Лэмпарда, и именно после того матча впервые всерьез заговорили об его отставке. Которая и случилась через пару недель. Сейчас же синие были настолько хороши, что у бедового Кепы Аррисабалаги, играющего в воротах в кубковых турнирах, даже не было особых шансов напортачить. У «Сити» набралось три удара в створ, но спустя 20 минут после окончания матча даже и не вспомнишь, что это были за удары. На игру «Челси» даже не повлияла травма Тиагу Силвы, которого в концовке заменил Курт Зума.

С момента назначения Тухеля у синих уже 14 сухих матчей во всех турнирах — это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатов.

14 — Since Thomas Tuchel's first game in charge of Chelsea in January, the Blues have kept more clean sheets in all competitions than any other side in the top five European leagues (14). Organised. #FACup pic.twitter.com/UYnsuRWSUm — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2021

В финале, который состоится 15 мая, синие встретятся с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», который пройдет в воскресенье.